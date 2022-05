World Challenge Francia: brutto incidente per Valentino Rossi nelle Q1, il Dottore si schianta | VIDEO

Sono in corso le Q1 del GTWC Europe, nuovo appuntamento a Magny-Cours. Nelle pre-qualifiche ottimo tempo di Valentino Rossi che ha chiuso al sesto posto.

Dopo pochi minuti le Q1 sono state sospese a causa di un brutto incidente di Valentino Rossi. Errore da parte del Dottore che è finito contro le barriere nella terza curva del tracciato. La vettura ha colpito le barriere. Subito la bandiera rossa e qualifiche sospese. Peccato per l’ex pilota della MotoGP, in forma nelle pre-qualifiche ma adesso costretto a fermarsi.

OOF! A big hit for Valentino Rossi. Red flag with 8 minutes on the clock.

May 14, 2022