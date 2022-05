Problema in attacco per l’Italia? Tranquilli, c’è Wilfried Gnonto: chi è la nuova scommessa di Mancini, il “Taz” del calcio | VIDEO

SportFair

L’Italia è reduce dalla dolorosa eliminazione dal Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini è stata sconfitta nel match degli spareggi contro la Macedonia. Gli azzurri hanno confermato i gravi problemi nel reparto avanzato, la mancanza di un vero bomber si è fatta sentire. Ciro Immobile è un goleador, ma con la maglia della Nazionale non riesce ad essere concreto. Gli esterni sono forti ma con poca confidenza con il gol, l’assenza di Chiesa (l’eroe dell’Europeo) è stata pesantissima. L’Italia dovrà ricostruire da zero, come già fatto dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018. Mancini ha le qualità per risollevare il gruppo, ma avrà bisogno di un cambio generazionale. Gli ultimi appuntamenti hanno permesso al Ct Roberto Mancini di valutare nuovi profili, il nome di Wilfried Gnonto è particolarmente interessante.

Chi è Wilfried Gnonto

Degnand Wilfried Gnonto è un calciatore italiano che attualmente gioca con la maglia dello Zurigo. E’ un classe 2003, quindi ancora giovanissimo, ma che ha già dimostrato qualità importanti. E’ una prima punta, in grado di giocare anche da seconda punta e da esterno. E’ molto esplosivo e dotato di ottima tecnica di base, è abile con entrambi i piedi ed in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco. Viene paragonato, per caratteristiche, a Sterling ma il suo punto di riferimento è Leo Messi. Nel 2020, è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003, stilata dal The Guardian. E’ cresciuto nelle giovanili di Baveno e Suno, poi è arrivata la grande occasione chiamata Inter. La prima vera grande esperienza è stata con la maglia dello Zurigo, ha firmato un contratto triennale. Nella seconda stagione trova spazio con maggiore continuità. E’ nato in Italia da genitori originari della Costa d’Avorio ed è nel giro della Nazionale italiana. E’ chiamato “Superjolly” e i tifosi dello Zurigo sono pazzi di lui. E’ paragonato a “Taz”, il personaggio dei Looney Tunes. In progressione è praticamente imprendibile. “Il mio motto è ‘divertirmi sempre’. Qualsiasi cosa faccia cerco di divertirmi”.