Il retroscena inedito di Walter Sabatini su Mino Raiola: “quando ero gravemente malato voleva portarmi in America a spese sue”

Sabato è stata annunciata la morte di Mino Raiola. Il procuratore italiano, che solo pochi giorni prima aveva twittato per smentire la notizia, falsa, diffussasi sul suo decesso, non ce l’ha fatta.

Tanti gli omaggi che Raiola ha ricevuto sui social: dai suoi giocatori, come Verratti, Pogba e Balotelli, ma ieri è stato Walter Sabatini, direttore sportivo del Salernitana, a raccontare un retroscena inedito da brividi:

“Mino non mi avresti dato la possibilità di farlo in vita, avresti polemizzato come al solito. Abbiamo litigato abbastanza Mino, ma non posso dimenticare che nel momento in cui ero gravemente malato chiamavi mia moglie offrendogli di portarmi in America a spese tue. Un atto di generosità straordinaria, non dovuta e silenziosa. Grazie Mino“, queste le parole di Sabatini, riferite al 2018, quando fu colpito da una brutta crisi respiratoria causata dal fumo, che lo costrinse al ricovero in ospedale.