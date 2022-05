Semafori spenti a Jerez: il VIDEO della partenza del Gp di Spagna di MotoGP

Semafori finalmente spenti a Jerez de la Frontera: è iniziato il Gp di Spagna di MotoGP. Dopo le gare di Moto3 e Moto2 è arrivato il turno dei campioni della top-class di battagliare in pista.

Partito dalla pole position, Pecco Bagnaia è riuscito a mantenere la prima posizione alla partenza, seguito da Fabio Quartararo e Jack Miller. Marc Marquez è entrato subito in bagarre con Aleix Espargaro, che proprio in questo weekend di gara ha avuto da ridire contro il collega connazionale.

🚦 LIGHTS OUT FOR #MotoGP 🚦@PeccoBagnaia leads into Turn 1! 💨#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/0hGzqNJkWp

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2022