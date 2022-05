Semafori spenti a Le Mans: il VIDEO della partenza del Gp di Francia di MotoGP

SportFair

Semafori finalmente spenti a Le Mans. Il Gp di Francia è ufficialmente partito: i piloti hanno acceso il gas per dare via alla nuova gara, che precede il Gp d’Italia del prossimo 28 maggio.

Buona partenza per le Ducati, con Pecco Bagnaia che è riuscito a restare in prima posizione, seguito dal suo compagno di squadra. Partenza non troppo brillante, invece, per Quartararo, che ha perso qualche posizione al via ed è costretto adesso a recuperare.