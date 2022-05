Vettel acciaccato in Spagna: “mi sono bruciato usando la moto”

SportFair

E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appassionante weekend di gara di F1. I piloti scenderanno in pista a breve per le prime prove libere del Gp di Spagna, ma qualcuno arriva un po’ acciaccato.

Sebastian Vettel, infatti, non ha potuto nascondere un cerotto sul ginocchio sinistro in conferenza stampa: “mi sono bruciato per errore usando la moto la scorsa settimana”, ha spiegato.

Nulla di grave, fortunatamente, per il tedesco dell’Aston Martin, pronto a provare gli aggiornamenti del suo team: “abbiamo portato un grande aggiornamento aerodinamico qui a Barcellona, ma non abbiamo grandissime aspettative. Sono curioso di vedere il livello di performance, comunque non ci aspettiamo un balzo avanti in classifica”.