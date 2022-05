Verona-Milan 1-3, le pagelle di SportFair: i rossoneri vedono i Faraoni, poi Leao alza i Tonali e lo scudetto è più vicino

SportFair

Il Milan ha superato un ostacolo molto insidioso e si avvicina sempre di più allo scudetto, avrà bisogno di 4 punti nelle prossime due partite per essere sicuro dello scudetto. Grande prova di forza della squadra di Stefano Pioli nella sfida della 36esima giornata del campionato di Serie A contro il Verona. La compagine di Tudor è stata protagonista in avvio di partita, poi sono saliti alla ribalta gli ospiti. I grandi protagonisti sono stati Tonali e Leao, valori aggiunti per la corsa scudetto. Il Verona schiera la coppia Caprari-Simeone, gli ospiti rispondono con Leao, Giroud e Saelemaekers. Le prime occasioni sono per Theo Hernandez e Tonali, l’Hellas risponde con Caprari. Gol annullato a Tonali per fuorigioco. Simeone sfiora il palo, al 39′ il Verona passa in vantaggio con Faraoni. Poi sale in cattedra Leao, l’attaccante è imprendibile e serve due assist decisivi, entrambi a Tonali. Il Verona non ha la forza di reagire. Finisce 1-3, nel finale la chiude Florenzi. Il Milan torna in vetta, +2 sull’Inter e lo scudetto è vicinissimo.

Verona-Milan, le pagelle di SportFair

Hellas Verona (3-4-2-1):

Montipò voto 6.5: nel primo tempo è protagonista di ottime parate. Non è responsabile in occasione dei gol.

Ceccherini voto 5.5: l’avvio è positivo, poi deve fare i conti con qualche problema di troppo.

Günter voto 6: non demerita, nonostante la forma degli attaccanti del Milan.

Casale voto 5: difendere su Leao? Praticamente impossibile.

Faraoni voto 6.5: apre le marcature, si conferma pericoloso anche nella metà campo avversaria.

Tameze voto 6: sbaglia qualche pallone di troppo, ma ne recupera anche altri.

Ilić voto 5.5: non riesce a contenere Tonali in occasione del gol annullato a Tonali.

Lazović voto 6.5: protagonista dell’assist per Faraoni.

Barák voto 5: netto passo indietro rispetto alla ultime prestazioni.

Caprari voto 6: vicino al gol nel primo tempo, per il resto non riesce ad incidere.

Simeone voto 5.5: occasione nel primo tempo, ma non è lucido in fase realizzativa.

A disposizione: Chiesa, Berardi, Boseggia, Veloso, Lasagna s.v., Cancellieri, Depaoli 6, Frabotta, Sutalo s.v., Retsos, Hongla 5.5, Praszelik. Allenatore: Igor Tudor.

Milan (4-2-3-1):

Maignan voto 6: con i piedi è un difensore aggiunto, con le mani è un portiere fenomenale.

Calabria voto 5.5: qualche sbavatura e non riesce a spingere con la solita qualità.

Kalulu voto 6.5: con Tomori forma una coppia eccezionale, è un difensore completo.

Tomori voto 6.5: non ci sono più aggettivi: fortissimo fisicamente e con grande senso della posizione.

Theo Hernandez voto 5.5: come il compagno dell’altra fascia.

Tonali voto 8.5: un gol annullato e una doppietta. Prende ancora una volta il Milan sulle spalle ed è il centrocampista del futuro. E del presente.

Kessié voto 6: il solito lavoro sporco, è un calciatore prezioso e recupera palloni importanti.

Saelemaekers voto 6: non è un calciatore in grado di fare la differenza, ma non si risparmia mai.

Krunic voto 6.5: ci prova anche con qualche inserimento, è una delle sorprese di Pioli.

Leão voto 9: il più forte del campionato italiano, protagonista di scatti impressionanti e due assist decisivi per i compagni.

Giroud voto 5.5: non riesce a proteggere il pallone e far salire la squadra.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer 6, Ballo-Tourè, B. Diaz, Ibrahimovic s.v., Rebic 6, Romagnoli, Florenzi 6.5, Messias 6.5, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Stefano Pioli.