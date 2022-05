Valentino Rossi in barca con la sua Giulietta, la dolcissima foto sui social: “le piace il mare”

SportFair

Valentino Rossi si gode la sua figlioletta. Il Dottore, impegnato nel campionato di GT World Challenge Europe, non si annoia di certo. Quando non è in pista a bordo della sua audi, l’ex pilota di MotoGP trascorre il tempo con gli amici e in famiglia, con la piccola Giulietta.

Il Dottore è stato di recente al palazzetto, a Pesaro, a guardare una partita di playoff di Serie A di basket, e successivamente ha trascorso del tempo in barca con la sua Francesca Sofia Novello, e la figlia.

Il Dottore ha pubblicato oggi sui social un tenerissimo scatto che lo ritrae proprio in barca, col mare sullo sfondo, con in braccio la piccola: “a Giulietta piace il mare❤️”, ha scritto Valentino Rossi.