Partenza col brivido per Valentino Rossi: il Dottore 13° in Gara-1 a Brands Hatch

E’ iniziata la stagione della Sprint Cup nel GT World Europe Challenge. A Brands Hatch, nel Regno Unito, a conquistare una fantastica vittoria sono stati Ulysse De Pauw e Pierre Alexandre Jean sulla Ferrari #53 in Gara-1.

Weekend ancora in salita per Valentino Rossi, che dopo essere uscito di pista ieri nelle libere, oggi ha rischiato grosso alla partenza, sfiorando un incidente che avrebbe fatto fuori ben tre vetture. E’ stato necessario l’intervento della Safety Car, rimasta in pista per i primi 10 minuti della gara. Il Dottore ha chiuso gara-1 in 13ª posizione.