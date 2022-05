Uno dei ko più brutali di sempre: Chandler stende Ferguson con un calcio, trasportato in ospedale | VIDEO

SportFair

Nottata di spettacolo alla Gila River Arena, dove è andata in scena la sfida tra Ferguson e Chandler. Il primo dei due ha ricevuto un brutto colpo in volto, per il quale è stato necessario l’intervento dello staff medico. El Cucucy, che ha vinto al primo round, ha piantato in faccia al suo avversario un perfetto calcio d’accatto e Ferguson è finito in terra.

L’equipe medica della UFC ha mandato il 38enne in ospedale per sottoporsi ad una serie di controlli a scopo precauzionale: Ferguson, fortunatamente, è stato velocemente dimesso dopo due scansioni TC risultate negative

“Questo è stato il ko più feroce che abbia mai visto“, ha affermato il presidente dell’UFC Dana White.