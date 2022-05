Ufficiale, si chiude l’era Abramovich al Chelsea: accordo per la vendita del club a Todd Boehly per 5 miliardi di euro

SportFair

Arriva la svolta in casa Chelsea. Il consorzio guidato da Todd Boehly ha firmato un contratto per l’acquisto del club inglese, reduce da un periodo difficilissimo dopo l’addio di Roman Abramovich. L’intesa è stata raggiunta per 5 miliardi e dovrà essere approvato dalla Premier League e dal Governo britannico. “La cessione sarà finalizzata alla fine di maggio in attesa di tutte le autorizzazioni necessarie”, si legge in una nota del club.

“Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per un nuovo gruppo di proprietà, guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, per acquisire il Club.

Dell’investimento totale effettuato, 2,5 miliardi di sterline saranno applicati per l’acquisto delle azioni del Club e tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito con l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza come confermato da Roman Abramovich. L’approvazione del governo del Regno Unito sarà necessaria per il trasferimento dei proventi dal conto bancario congelato nel Regno Unito.

Inoltre, i nuovi proprietari proposti impegneranno 1,75 miliardi di sterline in ulteriori investimenti a beneficio del Club. Ciò include investimenti a Stamford Bridge, all’Academy, alla squadra femminile e a Kingsmeadow e continui finanziamenti per la Chelsea Foundation.

La vendita dovrebbe concludersi a fine maggio, fatte salve tutte le necessarie approvazioni normative. Maggiori dettagli saranno forniti in quel momento”.

Boehly è coproprietario dei Los Angeles Dodgers di baseball ed è il fondatore di Eldridge Industries.