Udinese-Inter 1-2, le pagelle di SportFair: tutti in… Perisic e Lautaro ‘incorna’ il pallone della speranza

L’Inter sbanca il campo dell’Udinese e tiene in vita le speranza di vittoria dello scudetto. Non è stata una gara facile per la squadra di Simone Inzaghi, nel secondo tempo si è registrata la reazione dei padroni di casa. I nerazzurri si riportano a -2 dalla vetta della classifica, occupata dal Milan. L’Inter non potrà permettersi passi falsi nelle prossime partite, conquistare i 9 punti a disposizione e sperare in un passo falso del Milan. L’Inter si schiera con la coppia Lautaro-Dzeko, l’Udinese risponde con Success e Deulofeu. La partita si sblocca dopo 12 minuti con un gol di testa del solito Perisic, sempre più decisivo per i nerazzurri. Al 27′ esce Success per infortunio, al suo posto Pussetto. Silvestri si supera su Lautaro, poi il rigore per il fallo di Mari su Dzeko. Dal dischetto Lautaro, il Toro manda il rigore sul palo, poi la palla tocca la mano di Silvestri e l’argentino ribadisce in rete. Nella ripresa Dzeko si divora un gol, Pussetto la riapre su grande punizione di Deulofeu e miracolo di Handanovic. Vidal in gol ma è fuorigioco. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-2.

Udinese-Inter, le pagelle di SportFair

UDINESE (3-5-2):

Silvestri voto 6.5: tiene la sua squadra a galla con buoni interventi.

Becao voto 6: fisicamente è un difensore importante, può e deve migliorare dal punto di vista qualitativo.

Pablo Marí voto 5.5: procura il calcio di rigore e non è attento in fase di chiusura.

Perez voto 5.5: un po’ in difficoltà in velocità, non è sempre lucido.

Molina voto 5.5: meno bene rispetto alle ultime partite, non sfrutta il suo piede.

Arslan voto 5.5: sbaglia qualche passaggio e viene sostituito.

Walace voto 5.5: partita di sacrificio, ma non riesce a far cambiare passo alla sua squadra.

Pereyra voto 5.5: le sue qualità non sono in discussione, commette errori non da lui.

Udogie voto 6: meglio in fase di copertura, protagonista con una buona chiusura e con il passaggio per Pussetto.

Success voto 6: sfortunato, è costretto a lasciare il campo per infortunio.

Deulofeu voto 6.5: qualità sopra la media. Punizione bellissima sul gol di Pussetto.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo s.v., Nuytinck, Pussetto 6.5, Samardzic 6, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy s.v..

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: torna in porta a l’Inter ritrova serenità in difesa. Strepitoso su Deulofeu.

Skriniar voto 6: di testa e di piedi, in pochi come lui.

De Vrij voto 6.5: oggi è il migliore della difesa dell’Inter, si dimostra sempre molto attento.

Dimarco voto 6.5: calciatore molto affidabile, quando chiamato in causa risponde presente.

Darmian voto 6: la solita partita di grande attenzione.

Barella voto 6.5: cambia passa con facilità e riesce a creare la superiorità a centrocampo.

Brozovic voto 6: oggi manca un po’ di continuità, ma è fondamentale per la sua qualità.

Gagliardini voto 6: lavoro sporco a centrocampo.

Perisic voto 7.5: tutti in… Perisic: è l’uomo in più dell’Inter.

Dzeko voto 6: bravo in occasione del rigore, gli manca il gol.

Lautaro voto 6.5: si presenta dal dischetto, calcia sul palo ma sulla ribattuta incorna il gol della speranza scudetto.

A disposizione: Radu, Cordaz, Dumfries, Sanchez 6, Vecino s.v., Ranocchia, Gosens, Correa 5.5, Vidal 6, D’Ambrosio s.v., Caicedo.