E’ Stefanos Tsitsipas, vincitore del torneo ATP di Monte-Carlo, il primo finalista degli Internazionali d’Italia. Il campione greco, che ieri ha eliminato l’unico italiano rimasto in gara, Jannik Sinner, ha superato oggi il tedesco Zverev in rimonta. Tsitsipas ha trionfato in due ore e 30 minuti di gioco contro il campione olimpico in carica, col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Il greco attende ora di sapere chi tra Djokovic e Ruud sarà il suo avversario nella finalissima di domani.