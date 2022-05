Tripletta italiana al Mugello! Di Giannantonio in pole position al Gp d’Italia

SportFair

Le qualifiche del Gp d’Italia di MotoGP hanno regalato emozioni incredibili! Dopo la spaventosa caduta di Marc Marquez in curva due subito dopo il via delle qualifiche, i piloti si sono sfidati in pista al Mugello a caccia delle migliori posizioni.

Al termine di una splendida battaglia è Di Giannantonio, passato dalla Q1, a festeggiare per una fantastica pole position! Il Team Gresini si rende ancora una volta protagonista e lo fa davanti al pubblico italiano: ai box è difficile riuscire a trattenere le lacrime e le emozioni.

Al Mugello è festa azzurra: sono tre gli italiani, infatti, che domani partiranno dalla prima fila. Di Giannantonio, infatti, si lascia alle spalle Bezzecchi e Marini. Quarto posto invece per Zarco, seguito da Pecco Bagnaia e Quartararo.

“E’ una roba incredibile, la pole al Mugello con Fabio, non ho parole“, ha commentato Nadia Gresini ai microfoni Sky subito dopo le qualifiche.

Un dominio assoluto Ducati, che piazza ben 5 moto nelle migliori 5 posizioni.

Le parole dei top-3

Di Giannantonio: “ci sto iniziando a capire qualcosa adesso, quando ero in pista ero concentrato a spingere, ho visto le nuvole e un po’ di pioggia e ho pensato che bisognasse solo chiudere gli occhi. Che spettacolo! Al Mugello, con la Ducati, con i tifosi“.

Bezzecchi: “ho goduto anche io come una bestia, sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro, siamo soddisfatti. Adesso speriamo in un tempo decente per domani, mi piacerebbe correre sull’asciutto. L’importante adesso è che abbiamo fatto una bella qualifica“.

Marini: “oggi voglio fare i complimenti a tutti nella griglia, girare così forte, con la pioggia, è stato incredibile, ho cercato di fare i primi giri con calma, per prendere il ritmo e vedere dove si scivolava di più e di meno, è stato bello. Un po’ di paura oggi c’era, ma è stato emozionante anche per noi ed è un grandissimo risultato per la Ducati, complimenti a loro, fanno un lavoro incredibile, per il team anche. Dobbiamo cercare di lavorare un po’ ancora sulla moto“.