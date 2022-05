Uno, due, Trevisan: l’italiana domina in finale contro Liu e vince il torneo di Rabat

SportFair

Grande soddisfazione per l’Italia al torneo di tennis a Rabat, in Marocco. Prestazione perfetta in finale di Martina Trevisan, l’azzurra ha ribaltato il pronostico della vigilia ed è riuscita a trionfare contro Claire Liu.

Il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, la statunitense non è stata in grado di reagire. Partenza sprint di Martina Trevisan che nel primo set conquista tre break e chiude sul 6-2. Nel secondo set il dominio è ancora più netto, l’italiana è riuscita a mantenere il servizio e ha piazzato altri tre break, 6-1 il risultato finale. Si tratta di un grandissimo risultato per Martina Trevisan, in vista dei prossimi appuntamenti.