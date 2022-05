Trevisan da sogno al Roland Garros: vince contro Sasnovich e conquista i quarti di finale

SportFair

Martina Trevisan porta sempre più in alto i colori italiani al Roland Garros. Continua il rendimento eccezionale della tennista italiana che, agli ottavi di finale, ha avuto la meglio di Aliaksandra Sasnovich. La bielorussa partiva leggermente favorita, ma non è stata in grado di mettere in mostra tutte le sue qualità.

Il primo set è lunghissimo, l’equilibrio in campo è netto. Martina Trevisan chiude il primo set al tie-break, addirittura con il risultato di 12-10. Anche il secondo set continua sul filo dell’equilibrio, sul 6-5 l’italiana piazza il break decisivo e chiude 7-5. Ai quarti di finale dovrà vedersela contro la vincente tra Fernandez e Anisimova.