Il Trabzonspor sul tetto di Turchia: Hamsik in versione ultras, corre in campo con i fumogeni | FOTO e VIDEO

Grandissima festa in casa Trabzonspor, la squadra ha vinto il campionato turco con grande merito. Hamsik e compagni hanno pareggiato nell’ultima partita contro l’Antalyaspor, la gara si è conclusa sul risultato di 2-2. Vantaggio dei padroni di casa con Cornelius, poi il pareggio di Ndao. Il Trabzonspor torna in vantaggio con Tokoz, infine il gol del definitivo 2-2 con Wright. La capolista sale a quota 77, + 9 punti sulla seconda in classifica, il Fenerbahce. A tre giornate dal termine la vittoria del titolo è matematica considerando lo scontro diretto a favore del Trabzonspor. Il club conquista il settimo titolo della sua storia, a distanza di 38 anni dall’ultima volta.

I tifosi di casa hanno invaso il campo per festeggiare il grandissimo risultato, si sono riversati sul terreno di gioco quando la partita non era ancora finita. La festa è continuata anche nelle ore successive tra cori, fumogeni, fuochi d’artificio e balli. Tra i protagonisti anche ex Serie A: su tutti l’ex Napoli Marek Hamsik, ma anche Denswil, ex Bologna, Vitor Hugo, ex Fiorentina, e il danese Cornelius, ex Parma e Atalanta in grado di laurearsi capocannoniere. Il più scatenato è stato Marek Hamsik, il calciatore ex Napoli non ha nascosto la felicità, è stato ripreso in versione ultras con due fumogeni in mano.

Il #Trabzonspor di Marek #Hamsik vince il titolo dopo 38 anni di attesa e questa è la festa dei tifosi, da brividi e pelle d’oca pic.twitter.com/3uJNJXGKo0 — Dario Di Gennaro (@dariodigennaro) May 2, 2022