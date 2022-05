L’ex nazionale francese Tony Vairelles nei guai: condannato a 5 anni di carcere per tentato omicidio

SportFair

Brutte notizie per Tony Vairelles, ex calciatore della Nazionale di calcio francese. Il classe 1973 è stato condannato a 5 anni di carcere, di cui due con sospensione della pena: è la decisione del Tribunale di Nancy per il tentato omicidio con arma da fuoco di dieci anni fa in una discoteca. Sono arrivati i provvedimenti anche nei confronti dei fratelli: 5 anni di cui 2 con sospensione della pena per Fabrice Vairelles e 3 anni di cui 2 con sospensione della pena per Jimmy e Giovan. Erano andati a processo per aver aperto il fuoco e ferito tre guardie di sicurezza di un nightclub a Essey-lès-Nancy.

Chi è Tony Vairelles

Tony Vairelles è un ex calciatore francese, di ruolo attaccante. Era una prima punta, forte fisicamente e che nel corso della carriera ha dimostrato un buon fiuto per il gol. La prima esperienza è stata con la maglia del Nancy, si è messo in mostra come un buon realizzatore. Si trasferisce al Lens e conferma il rendimento positivo. Il salto di qualità si registra con la chiamata del Lione, poi i prestiti con Bordeaux, Bastia e Lens. Nel 2003 viene ingaggiato dal Rennes, ma l’esperienza non è entusiasmante, così come quelle successive con Lierse, Tours e ancora Bastia. Al Dudelange ritrova continuità in zona realizzativa, l’ultima avventura è stata con la maglia del Gueugnon. Nel 1998 è stato anche nel giro della Nazionale francese.