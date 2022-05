Earthkeepers by Raeburn: Timberland presenta la nuova collezione SS22

SportFair

Per la SS22, Timberland lancia la nuova collezione Earthkeepers® by RÆBURN in tutto il mondo, caratterizzata dalle scarpe da hiking GreenStride™ Edge e da un’audace capsule d’abbigliamento unisex. Come collezione di prodotti più eco-innovativi del marchio, Earthkeepers® by RÆBURN fa da pioniere in ogni stagione: un esperimento in continua evoluzione per spingere i confini del design responsabile utilizzando materiali di alta qualità e rispettosi per l’ambiente.

Christopher Raeburn, Collaborator at Large per Timberland, attinge dalla sua etica di design utilitaristico e responsabile per offrire tutto il necessario per l’avventura in questa stagione.

Caratterizzata da una palette naturale con punte di arancione, la collezione dal design minimale comprende le suole comfort GreenStride™ a base biologica, capi no-dye, tessuto ReBOTL™ realizzato con plastica riciclata e tessuto Tencel™ x Refibra™ in pasta di legno eco-consapevole e cotone riciclato.

“Sono incredibilmente entusiasta di condividere le ultime innovazioni della collezione Earthkeepers® by RÆBURN“, dice Raeburn. “Ogni pezzo della capsule SS22 è stato progettato pensando ad un futuro più sostenibile, prendendo solo ciò di cui abbiamo bisogno e usandolo in modo responsabile. Dal punto di vista stilistico, abbiamo preso ispirazione dall’heritage outdoor e utilitaristico del marchio, così come dal vasto archivio che abbiamo a disposizione al RÆBURN Lab di Londra, per portare sul mercato un nuovo look fresco e innovativo“.

I modelli chiave Earthkeepers® by RÆBURN per la stagione SS22 includono:

Scarpe da hiking Earthkeepers® by Raeburn GreenStride™ Edge EK+ (Uomo/Donna)– Eco-innovazione e stile ispirato al passato, creato pensando alla natura. Questa leggera scarpa da hiking stringata è dotata di suole GreenStride™ realizzate con il 75% di canna da zucchero da fonti rinnovabili e gomma naturale eco-consapevole, fodere traspiranti in tessuto ReBOTL™ contenenti almeno il 50% di plastica riciclata e tomaie realizzate con tessuto Tencel™ x Refibra™. Punta in gomma da arrampicata per piedi protetti nel rispetto dell’ambiente.

Eco-innovazione e stile ispirato al passato, creato pensando alla natura. Questa leggera scarpa da hiking stringata è dotata di suole GreenStride™ realizzate con il 75% di canna da zucchero da fonti rinnovabili e gomma naturale eco-consapevole, fodere traspiranti in tessuto ReBOTL™ contenenti almeno il 50% di plastica riciclata e tomaie realizzate con tessuto Tencel™ x Refibra™. Punta in gomma da arrampicata per piedi protetti nel rispetto dell’ambiente. Parka Idrorepellente Earthkeepers® by Raeburn unisex – Stile progressivo per le avventure all’aperto di questa stagione. Questo parka è realizzato in modo responsabile senza l’uso di coloranti, in 100% cotone biologico senza sostanze chimiche o pesticidi. Un trattamento idrorepellente a lunga durata, assicura la massima protezione in caso di pioggia debole.

Anorak Ripiegabile Earthkeepers® by Raeburn in mimetico unisex – Idrorepellente, resistente e facilmente ripiegabile, questo Anorak presenta una stampa mimetica integrale ed è realizzato in cotone biologico coltivato senza l’impiego di sostanze chimiche nocive o pesticidi tossici.

Il design minimal della collezione SS22 Earthkeepers® by RÆBURN implica un impatto ridotto sulla natura, concentrandosi sull’essenziale e non prendendo nulla più del necessario.

Un assortimento limitato di Earthkeepers® by RÆBURN è disponibile da oggi nei negozi Timberland®, su timberland.it e presso alcuni rivenditori in tutto il mondo.