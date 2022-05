Tensione Juventus-Inter: proteste per il rigore concesso ai nerazzurri, testa a testa Allegri-Farris | VIDEO

SportFair

E’ una finale di Coppa Italia emozionante. Juventus e Inter sono in campo per l’ultimo atto della competizione, la sfida è entrata nel vivo nel secondo tempo. E’ l’ultimo obiettivo rimasto per i bianconeri, i nerazzurri sono invece in corsa per la vittoria dello scudetto.

Partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con un gol bellissimo di Barella. L’ingresso di Morata cambia la partita, i bianconeri ribaltano tutto con un tiro di Alex Sandro (deviato proprio dallo spagnolo) e da Vlahovic. All’80’ i nerazzurri trovano il pareggio: contatto di Bonucci e de Ligt con Lautaro Martinez, l’ex Milan Calhanoglu pareggia i conti. Il rigore è dubbio e ha scatenato le proteste dei bianconeri. Dopo qualche minuto aumenta la tensione, Allegri testa a testa con il vice-allenatore dell’Inter Farris.