Tensione alla cena della Roma: “giornalista minacciato, aggredito e sbattuto al muro” | VIDEO

La Roma si prepara per il rush finale di stagione, nel prossimo match sarà chiamata dall’anticipo contro il Torino per tentare la qualificazione in Europa mentre l’obiettivo principale è quello di vincere la Conference League. E’ tornato grande entusiasmo in casa giallorossa, i tifosi sono pronti a trascinare la squadra e il sogno è quello di tornare ad alzare un trofeo.

I calciatori sono concentrati sulle ultime due partite e nello spogliatoio si respira un certo ottimismo. Il gruppo è sempre più unito, come conferma la cena di gruppo organizzata per il finale di stagione. Si sarebbe verificato, però, un brutto episodio.

Come riportato da ‘Il Messaggero’ un giornalista sarebbe stato aggredito, minacciato, sbattuto al muro “da un energumeno e un paio di colleghi, tutti membri del servizio di sicurezza della Roma”. La “vittima” Gianluca Lengua, uno dei cronisti al seguito della squadra giallorossa. Secondo il Messaggero il giornalista Gianluca Lengua sarebbe stato “agguantato per il collo della camicia (che si strapperà) con una presa professionale, le minacce, il tentativo di sbattergli la testa contro il muro, mentre il nostro cronista urlava “aiuto””. Il motivo dell’aggressione? “Voleva documentare, senza alcuna malizia, un banale ritrovo tra calciatori”, scrive sempre il giornale. Che infine aggiunge: “dispiace che il capitano Pellegrini abbia trovato il modo di lamentarsi con il cronista, perché tutto quel parapiglia, a suo dire, gli “stava rovinando la cena””.