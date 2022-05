Tennisti russi e bielorussi esclusi da Wimbledon, Nadal e Djokovic duri: “decisione ingiusta”

SportFair

Gli organizzatori di Wimbledon hanno comunicato ormai qualche settimana fa la decisione di escludere i tennisti russi e bielorussi per via della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Una decisione che non piace ai tennisti in questione, ma nemmeno ad alcuni loro colleghi. Nadal, ad esempio, ha espresso, alla vigilia del suo ritorno in campo a Madrid, il suo dissenso: “mi sembra molto ingiusto nei confronti dei giocatori. C’è poco che possono fare, qual è la loro colpa per quello che sta succedendo in questo momento con la guerra. Come collega posso dire che sono molto dispiaciuto per loro e che vorrei che non fosse così. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ci sono cose che sono chiare, quando il governo mette in atto delle misure bisogna seguirle, in questo caso è stata data una raccomandazione e Wimbledon prende la sua decisione, il più drastico possibile, senza essere obbligati a prenderlo. È una cosa ingiusta per loro, ma purtroppo c’è così tanta disgrazia con quello che sta succedendo che alla fine quello che succede nel nostro sport non ha praticamente importanza, ci sono persone che muoiono e soffrono“.

Nemmeno Novak Djokovic appoggia questa decisione: “ho parlato con alcuni dei giocatori russi a Belgrado e ovviamente non è una situazione facile che sia stato loro tolto il diritto di partecipare a uno dei più grandi tornei, se non il più grande del mondo. È difficile. Capisco che c’è frustrazione. L’ATP esaminerà l’intera situazione e capirà cosa si può fare. Non ho parlato con le persone dell’ATP, quindi non ne sono sicuro. Sta attraversando qualcosa di simile, anche se non lo stesso, all’inizio di quest’anno per me, mi dice che è frustrante sapere che non posso giocare. Come ho detto, continuo a sostenere la mia posizione che non sostengo la decisione. Penso che non sia giusto, non è giusto, ma è quello che è. Hanno il diritto di prendere la decisione, e ora credo che spetti al consiglio dei giocatori, all’amministrazione del circuito, decidere davvero insieme ai giocatori quale sia la soluzione migliore in questa situazione, se tengono i punti, proteggono i punti, prendono il 50% dei punti o cose del genere“.