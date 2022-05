Wimbledon non cambia idea: i tennisti russi e bielorussi si ribellano, ingaggiato un avvocato

SportFair

Gli organizzatori di Wimbledon hanno annunciato ormai qualche giorno fa la loro decisione di escludere dal torneo giocatori russi e bielorussi a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Gli atleti in questione, che non accettano la decisione presa dagli organizzatori dello Slam britannico hanno deciso di agire: giocatori russi e bielorussi hanno assunto un avvocato per i diritti umani di Parigi per indagare sulla possibilità di contestare la loro squalifica dagli Wimbledon. L’All England Club ha insistito sul fatto che “non c’era alcuna opzione praticabile” dopo aver escluso i giocatori di entrambi i paesi a causa delle linee guida del governo dopo l’invasione dell’Ucraina.

I tennisti, però, vogliono cercare un compromesso per poter giocare con bandiera neutra, come deciso da ATP e WTA e dal Roland Garros. Nel caso in cui non venissero autorizzati a giocare, verrà presa in considerazione un’azione legale.

I circuiti ATP e WTA si sono incontrati questa settimana a Madrid per discutere di possibili sanzioni contro Wimbledon e LTA. La rappresentante del WTA Players Council Victoria Azarenka della Bielorussia, che ha partecipato agli incontri, ha affermato che il divieto di Wimbledon “non ha senso. Ci saranno delle conseguenze. Molte persone aspetteranno di vedere le conseguenze di quelle decisioni. Penso che sulla base di ciò, le persone possano prendere le proprie decisioni“.

Azarenka ha aggiunto: “se mi chiedi se sono d’accordo con Wimbledon o se capisco il loro ragionamento dopo essere stato in una chiamata personale con loro, non vedo il loro ragionamento. Non ha senso e non si collega a cosa stanno dicendo. Penso che dovrei avere una reazione a questo, è tutto ciò che voglio dire. Ho chiarito la mia posizione sulla questione. Non sosterrò mai e poi mai la guerra. Non sosterrò mai la violenza. Non lo farò mai trovare una giustificazione per questo. Questo è tutto ciò che posso dire in questo momento“.