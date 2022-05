Nakagami è il più veloce nelle prime libere del Gp d’Italia: Quartararo e Marquez fuori dalla top-10

SportFair

E’ terminata al Mugello la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia di MotoGP. Sul circuito italiano è stato Nakagami a segnare il tempo più veloce, col crono di 1.46.662. Alle sue spalle si è piazzato Aleix Espegaro, fresco di rinnovo di contratto con Aprilia, seguito da Pecco Bagnaia e Alex Rins.

Quinto posto per Enea Bastianini, vincitore del Gp di Francia, seguito da Maverick Vinales e Jack Miller. Fuori dalla top 10 il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, 11°, così come anche Marc Marquez, solo 19° questa mattina al Mugello.