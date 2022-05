Quinto titolo consecutivo: Swiatek inarrestabile! La polacca si conferma campionessa agli Internazionali d’Italia

SportFair

Iga Swiatek inarrestabile: la numero 1 del mondo ha vinto il suo quinto titolo consecutivo, battendo la numero 7 al mondo Jabeur, col punteggio di 6-2, 6-2 e vincendo gli Internazionali BNL d’Italia. La ventenne stella polacca ha difeso con successo il suo titolo a Roma e ha esteso la sua serie di vittorie consecutive a 28 partite consecutive.

La vittoria ha spezzato la serie di 11 vittorie consecutive di Jabeur, iniziata con la corsa al titolo della tunisina al Mutua Madrid Open.

Swiatek è solo la seconda giocatrice in assoluto a vincere quattro o più titoli WTA 1000 in una sola stagione, dopo che Serena Williams ne ha vinti cinque nel 2013. Swiatek ha vinto tutti i WTA 1000 che ha disputato in questa stagione, aggiudicandosi Doha, Indian Wells, Miami e ora Roma . Attualmente detiene cinque degli ultimi nove titoli WTA 1000.

Swiatek ha vinto lo scorso anno a Roma il primo titolo WTA 1000 della sua carriera ed è la nona giocatrice a vincere due titoli consecutivi a Roma e la terza giocatrice più giovane a conquistare due titoli a Roma, più anziana solo di Chris Evert e Gabriela Sabatini.