Suzuki sorprende tutti! Lascerà la MotoGP a fine stagione: piloti e Livio Suppo ignari di tutto

I piloti della MotoGP sono scesi in pista oggi a Jerez per una giornata di test. A rubare la scena al lavoro svolto in pista dai campioni delle due ruote è stata una notizia clamorosa: la Suzuki lascerà la MotoGP a fine stagione.

Il comunicato ufficiale sarà diramato domani dalla casa giapponese, che abbandona per la seconda volta, dopo l’addio del 2012, nella sua storia. Una notizia che arriva come una doccia fredda, non solo per gli appassionati e gli addetti ai lavori del paddock, ma anche per i protagonisti indiscussi della Suzuki, i piloti Rins e Mir, campione del mondo nel 2020, e per Livio Suppo, ignari della decisione della Casa di Hamamatsu. Anche a tutti gli addetti ai lavori del team la notizia è stata data oggi in una riunione a fine giornata.

Si attende quindi il comunicato ufficiale della Suzuki, che dovrebbe spiegare le ragioni della sua scelta.