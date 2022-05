Su Dazn il primo Mondiale di monopattini elettrici ed il campionato dei boscaioli

SportFair

Novità in arrivo su DAZN con l’eSkootr Championship, il primo campionato mondiale di monopattini elettrici e il STIHL TIMBERSPORTS®, l’appassionante competizione dedicata agli sport di taglio e abbattimento della legna che vedrà atleti competere a colpi di ascia e a rombi di motosega: due sport originali e adrenalinici che coinvolgeranno appassionati e curiosi.

Prosegue così l’impegno di DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) nel dare visibilità agli sport più particolari e meno conosciuti a un numero sempre maggiore di fan. Entrambe le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming e on demand su DAZN.

ESKOOTR CHAMPIONSHIP

10 scuderie, 30 piloti, 6 Gran Premi: un campionato del mondo a punti in piena regola, composto da uomini e donne. In pista però non ci sono moto o auto, ma monopattini elettrici ad alte prestazioni. Il campionato si compone di 6 tappe: dopo quella di Londra tenutasi il 14 maggio, il prossimo appuntamento è a Sion, in Svizzera il 27-28 maggio; successivamente la gara arriverà in Francia a Marsiglia il 17-18 giugno e in l’Italia a Genova il prossimo 15-16 luglio, per poi finire in Spagna a Valencia il 16-17 settembre e negli Stati Uniti ad Orlando nel mese di ottobre.

STIHL TIMBERSPORTS®

Velocità, precisione, potenza, ritmo ed equilibrio, queste sono le doti richieste nel campionato dei boscaioli che si sfideranno, ascia e motosega alla mano, nel taglio della legna. Il primo evento, dedicato al World Trophy si terrà a Vienna il 28 maggio e vedrà gareggiare il miglior talento del taglio della legna Brad De Losa, tre volte campione del mondo. Successivamente, si terrà anche l’European Trophy il 3 luglio, il Nations Cup l’11 settembre e il Team WC e l’individual WC, rispettivamente il 28 e 29 ottobre.