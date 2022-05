Striscione contro Ibrahimovic: “ammazza animali, uccidere è il suo maggior divertimento”

SportFair

Zlatan Ibrahimovic si gioca la vittoria dello scudetto. Il Milan è pienamente in lotta per il primo posto e si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona, dovrà rispondere alla vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Nel frattempo è scoppiata una polemica, è stato esposto uno striscione degli animalisti contro Ibrahimovic. “Ammazza animali, lo sport non cancella l’odore”, si legge in uno striscione all’esterno dello Stadio Bentegodi.

“Ibrahimovic si è procurato licenze per ammazzare gli animali più rari, tra cui un leone, ha comperato un’isola sul Baltico per trasformarla nella sua riserva esclusiva. Uccidere è il suo maggior divertimento, accompagnato dalla moglie, cacciatrice anche lei. Ibra è un soggetto che uccide per divertimento esseri senzienti, che non si possono difendere. Molti appassionati di calcio non lo sanno o se ne sono dimenticati, quindi ci abbiamo pensato noi a ricordarlo”, riporta una nota dell’associazione.