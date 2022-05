Oggi la finale di Champions League: caratteristiche, storia, peso e valore della “Coppa dalle Grandi Orecchie”

SportFair

Manca ormai pochissimo! Questa sera, alle 21, Liverpool e Real Madrid si sfideranno a Parigi nella finalissima di Champions League. Solo una tra le due squadre, allenate da Klopp e Ancelotti, potrà alzare la coppa al cielo ed è proprio del trofeo della Champions League che vogliamo parlare.

In spagnolo si chiama Orejona, in italiano la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Perchè si chiama così, quanto pesa e quale è il suo valore

Il trofeo è, insieme a quello dei Mondiali e degli Europei, il più prezioso. Orejona e Coppa dalle Grandi Orecchie, sono soprannomi dati al trofeo per via delle maniglie giganti dalle quali i giocatori lo prendono e lo alzano al cielo.

La Coppa, che viene assegnata dalla stagione 1966-67, è stata commissionata al gioielliere svizzero Jörg Stadelman e presenta molte somiglianze con il suo predecessore. A titolo di curiosità, va notato che il trofeo originale che è stato assegnato fino alla stagione 1965-66 è di proprietà del Real Madrid, l’ultimo ad alzarlo e vincitore di sei delle undici edizioni. Da quando è stato assegnato il nuovo trofeo e fino alla stagione 2007-08, la UEFA ha ceduto la Coppa in proprietà alle squadre che l’hanno vinta tre volte consecutive o cinque volte in maniera alternata. Questo ‘privilegio’ però, non c’è più e adesso è stata consegnat loro una replica esatta. Il resto delle squadre, invece, ha potuto godersi il trofeo originale per dieci mesi, consegnandolo due mesi prima della finale e ricevendo in cambio una replica su scala ridotta.

Jörg Stadelman ha realizzato il trofeo con un design simile a quello del suo predecessore. Per la sua elaborazione ci sono volute 340 ore. Lo stampo su cui è realizzato è in legno e la parte interna è bagnata in oro 24 carati. Fuori, la Coppa è d’argento. Per quanto riguarda il peso, l’originale pesa 8 chili, misura 75 centimetri e ha un costo di 9.300 euro. Con queste dimensioni, all’interno entrano 15 litri di champagne, in modo da permettere ai giocatori di divertirsi durante i festeggiamenti.