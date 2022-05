Nadal dalla parte dei tennisti russi, Stakhovsky non ci sta: “dimmi, quanto è giusto che gli ucraini stanno morendo?”

SportFair

Rafa Nadal, così come Novak Djokovic, si è detto contrario alla decisione di escludere i tennisti russi da Wimbledon. Le paroledel maiorchino non sono piaciute a Sergiy Stakhovsky, ex tennista ucraino che ha deciso di arruolarsi nell’esercito col quale ha partecipato alla difesa di Kiev duante l’invasione della Russia nei primi mesi di guerra.

“Rafa Nadal, abbiamo gareggiato insieme, abbiamo giocato insieme sul circuito. Per favore dimmi: quanto è giusto che i tennisti ucraini non possano tornare a casa? Quanto è giusto che i bambini in Ucraina non possano giocare a tennis? Quanto è giusto che Gli ucraini stanno morendo?”, ha scritto Stakhovsky sui social.