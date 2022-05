Spaventoso incidente nel campionato di SuperGT, la vettura di Takaboshi si schianta a tutta velocità | VIDEO

sul rettilineo al giro 59 di 100 nella gara di 450 km del Super GT al Fuji.

Immagini spaventose arrivano dalla gara al Fuji del campionato di SuperGT. Al 59° giro dei 100 previsti, Mitsunori Takaboshi, che si trovava al secondo posto in un trenino a 3, non è riuscito ad evitare una vettura troppo lenta, durante un tentativo di sorpasso: la vettura del 29enne giapponese ha urtato quella del doppiato, andando a schiantarsi contro le barriere a 297km/h, per poi finire nuovamente in pista.

La vettura è andata completamente distrutta e per fortuna Takaboshi non ha riportato gravi conseguenze.

I’m relieved to hear from Masaaki Bandoh that Mitsunori Takaboshi is okay after this frightening crash on the straightaway on lap 59 of 100 in the 450km Super GT race at Fuji. The race was red flagged earlier as well for a shunt for Hisashi Wada. pic.twitter.com/NuNY3pO4RY

