Spaventoso incidente al Gp di Monaco: la monoposto di Mick Schumacher spezzata in due, bandiera rossa | VIDEO

SportFair

Il Gran Premio di Monaco regala sempre emozioni intense e puro spettacolo. Tra strategie, colpi di scena, sorprese inaspettate ed imprevisti, non mancano di certo gli incidenti: al 27° giro della gara di oggi, la cui partenza è slittata di oltre un’ora, Mick Schumacher ha fatto allarmare tutti.

Il tedesco della Haas, dopo aver perso il controllo della sua monoposto, è finito contro le barriere alla chicane della Piscina. La vettura Haas si è letteralmente spezzata in due, ma fortunatamente il pilota, figlio del pluricampione Michael Schumacher, non ha riportato gravi conseguenze, è uscito da solo dall’abitacolo e si è allontanato camminando sulle sue gambe. Dopo qualche attimo con bandiera gialla, è stata necessaria l’interruzione della gara, con bandiera rossa, per sistemare la pista e le barriere.