Paura per una sparatoria… che non c’è! Momenti di terrore all’incontro di boxe, il racconto di Naomi Osaka | VIDEO

Momenti terrificanti nella notte al Barclays Center di Brooklyn, dove era in corso la sfida di boxe tra Davis e Romero. La folla ha iniziato a correre impazzita per ‘salvarsi la vita’ dopo la diffusione della notizia di alcuni spari di pistola. I fan, terrorizzati, hanno pensato che ci fosse qualche sparatoria in atto e nel tentativo di salvarsi sono rimasti feriti.

Sebbene il NYPD abbia negato che siano stati sparati colpi, la folla in tempesta ha causato un vero caos dopo il combattimento Geranto Davis-Rolando Romero. Diverse persone sono state trasportate in ospedale e circa una dozzina sono rimaste ferite – alcune con una commozione cerebrale e una con una ferita al gomito – secondo un giornalista di boxe presente sul posto.

La notizia della sparatoria è stata smentita: la realtà dei fatti è che è scoppiata una rissa mentre il pubblico lasciava l’arena ed il trambusto è stato confuso come una sparatoria in atto. Alcuni video mostrano la folla che si arrampicava, altri le scarpe e altri oggetti sparsi nell’arena in seguito alla fuga.

Anche la tennista Naomi Osaka, che aveva assistito ai combattimenti di sabato, è stata coinvolta nel dramma e ha detto di essere “pietrificata”: “ero proprio nel centro di Barclays e all’improvviso ho sentito delle urla e ho visto delle persone correre, poi ci hanno urlato che c’era un killer e abbiamo dovuto rannicchiarci in una stanza e chiudere il porte, ero così fottutamente pietrificato“, ha twittato.