Sonego show! Sousa piegato in 3 set al Roland Garros! Avanza anche Giorgi, out invece Cecchinato

Lorenzo Sonego sorride a Parigi: il tennista torinese ha superato anche il secondo turno del Roland Garros, piegando in tre set il portoghese Sousa. Sonego, numero 35 al mondo, ha trionfato in due ore e 39 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, 6-4, staccando così il pass per i 16esimi dello Slam francese. Come Sonego, sorride anche Camila Giorgi, che dopo un inizio difficile contro Putintseva, è riuscita a trionfare, accedendo anche lei al terzo turno del torneo francese.

Il match dell’azzurra è durato un’ora e 33 minuti ed è terminato col punteggio di 6-3, 7-5. Secondo turno amaro invece per Marco Cecchinato, che dopo la fantastica rimonta dell’esordio, ha ceduto oggi a Hurkacz, che al primo turno aveva fatto fuori l’altro azzurro Zeppieri. Al polacco, numero 13 al mondo, è bastata un’ora e 30 per eliminare Cecchinato: il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.