Non basta un match SuperSonego al Roland Garros: l’italiano ko contro Ruud, il norvegese vince in rimonta

Prestazione di altissimo livello di Lorenzo Sonego nella partita dei sedicesimi di finale del Roland Garros. L’italiano ha affrontato Casper Ruud in una partita che ha messo in mostra importanti qualità dal punto di vista tecnico. L’inizio di partita è a favore del norvegese che gioca con grande grinta e chiude il primo set sul punteggio di 6-2.

La risposta di Sonego è da grande campione, l’italiano è protagonista di giocate eccezionali e rientra in partita, il secondo set si chiude al tie break. Il terzo set di Sonego è praticamente perfetto, il numero 35 piazza due break e chiude 1-6. Sonego sembra in grado di scappare, poi crolla. Ruud rientra in partita e chiude il quarto set 6-4. Nel quinto e decisivo set non c’è partita, Ruud chiude con un netto 6-3. Eliminazione a testa altissima di Sonego.