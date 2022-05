Sonego in scioltezza al primo turno del Roland Garros: dominio contro Gojowczyk

SportFair

Inizio con il botto per Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista italiano ha vinto senza problemi contro Peter Gojowczyk, la superiorità è stata netta già dai primi scambi. Il tedesco si mette in mostra sono in avvio di match con il vantaggio sul 2-0. Poi Sonego decide di cambiare passo e per l’avversario sono dolori. Il set si chiude addirittura 2-6.

Nel secondo set la musica dell’incontro non cambia, Sonego gioca con grande cattiveria e vince ancora 2-6. Il tedesco commette errori gravissimi e non riesce mai a rientrare in partita. Il dominio nel terzo set è ancora più netto. Sonego vince 1-6 e vola al secondo turno: dovrà vedersela contro il portoghese Joao Sousa.