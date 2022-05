Sinner-Tsitsipas interrotta sul match point: spettatore accusa malore in tribuna

SportFair

E’ tutto fermo al Foro Italico di Roma, dove è in corso la sfida tra Sinner e Tsitsipas, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo una battaglia intensa, col primo set duranto quasi un’ora e 30 minuti, la partita è stata sospesa sul match point: uno spettatore ha accusato un malore e i giocatori si sono fermati in modo tale da consentire gli addetti di prestare soccorso. L’arbitro ha tentato di far riprendere il match, ma il pubblico di Roma si è ribellato ed è stato quindi necessario attendere il trasporto fuori dall’impianto dello spettatore, avvenuto dopo una decina di minuti di stop.