SportFair

Sedicesimi di finale col sorriso per Jannik Sinner al torneo ATP di Madrid. Al Mutua Open in corso sui campi in terra rossa della città spagnola, l’azzurro, numero 12 al mondo ha mandato al tappeto il suo avversario De Minaur. Per l’australiano numero 22 al mondo non c’è stato niente da fare per mettere seriamente in difficoltà l’altoatesino, che ha trionfato in un’ora e 14 minuti, col punteggio di 6-4, 6-1. Agli ottavi di finale Sinner sfiderà il vincente del match tra Auger-Aliassime e Garin.