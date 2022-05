Sinner al terzo turno al Roland Garros: Carballes Baena ko in 4 set

SportFair

Se al primo turno Jannik Sinner ha trionfato in scioltezza, piegando in tre set Fratangelo, al secondo turno del Roland Garros il tennista altoatesino ha dovuto faticare un po’ di più prima di poter festeggiare per la vittoria. Sinner è stato costretto alla rimonta questa sera, nei 32esimi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il numero 12 al mondo ce l’ha fatta e dopo aver perso il primo set contro Carballes Baena, ha portato a casa i tre successivi, aggiudicandosi il match: la partita è terminata dopo 3 ore e 45 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Al terzo turno Sinner farà i conti con McDonald.

Avanza anche Tsitsipas: il greco ha affrontato un tosto Kolar ma, così come accaduto con Musetti, è riuscito a tenere i nervi saldi e la concentrazione alta e a trionfare. Il match del numero 4 al mondo è terminato dopo quasi 4 ore e 10 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, 6-7, 7-6.