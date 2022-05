Silvio Baldini show, l’intervista è esilarante: “della vittoria e della sconfitta non me ne frega un ca…” | VIDEO

SportFair

Silvio Baldini si è dimostrato sempre un allenatore sopra le righe. Il tecnico è tornato in panchina con grande entusiasmo ed il sogno è quello di ritrovarsi nel campionato di Serie B. E’ alla guida del Palermo e il club rosanero si sta mettendo in mostra ai playoff di Serie C. Il ritorno del primo turno nazionale contro la Triestina si è concluso sul risultato di 1-1, il Palermo ha sfruttato la vittoria nella gara d’andata (1-2) per superare il turno. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Entella.

Al termine della partita l’allenatore Silvio Baldini si è scatenato e una sua intervista è diventata virale sui social. L’arrivo in panchina del tecnico ha permesso ai rosanero di cambiare passo in classifica. “Queste sono cose che non mi interessano. A me interessa arrivare in fondo perché lo merita questa gente… questa società e questi tifosi. Ma io sono innamorato al percorso che la vita mi ha regalato. La cosa più importante, anche se sembra banale sono le emozioni che provo quando penso alla mia famiglia ai miei genitori… a mio padre che non c’è più. È grazie a lui se posso ancora coltivare dei sogni”.

“A me sinceramente della vittoria e della sconfitta non me ne frega un ca… A me interessa il percorso… non me frega di questo mondo. Voglio sognare ed essere libero, non voglio avere niente… voglio amare solo la mia famiglia e miei amici e godermi quello che mi dà la natura. Ora mi sono sfogato… perché tutta questa adrenalina… non ce la facevo”.