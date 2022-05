Serie A, il Codacons rincara la dose: “ultime due giornate in contemporanea o campionato falsato”

SportFair

Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, è altissima l’attesa in vista delle ultime due giornate. E’ apertissima la corsa scudetto con Inter e Milan in lotta per il primo posto. Tutto è nelle mani dei rossoneri che dovranno difendere due punti di vantaggio sui rivali storici, il calendario regala le partite contro Atalanta e Sassuolo. Promette emozioni anche la corsa per mantenere la categoria, sono sei le squadre in lotta per evitare gli ultimi tre punti.

Si sono scatenate le discussioni sulla decisione di disputare le partite in orari diversi, il Codacons ha chiesto la contemporaneità delle ultime due giornate “per garantire la legalità di tutti i risultati e di tutto ciò che al campionato è collegato, vedi scommesse e quant’altro”. Inoltre, per la delegazione campana della confederazione dei consumatori “è poco verosimile che le partite di calendario vengano giocate in orari e giorni diversi, senza alterare il regolare svolgimento delle partite giocate e con risultato già acquisito da alcune delle antagoniste nella lotta per la salvezza o per la testa del campionato. Infatti strategie ed atteggiamenti sicuramente subiranno un cambiamento. Necessario, quindi, un intervento per porre rimedio alla situazione creatasi sia in testa che in coda alla classifica con le squadre Empoli-Salernitana; Napoli-Genoa; Milan-Atalanta; Cagliari-Inter, senza contare Sampdoria e Spezia”.