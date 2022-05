A Monaco il riscatto dei numeri 2! Perez vince il Gp di Monaco, Sainz condiziona la gara di Leclerc

SportFair

Il Gp di Monaco non si smentisce mai! A Monte-Carlo lo spettacolo è assicurato, con strategie, errori e incidenti. Un imprevisto ha condizionato la gara di oggi: l’arrivo, in anticipo rispetto alle previsioni, della pioggia, ha costretto allo slittamento della partenza: il Gp di Monaco è iniziato, infatti, con partenza lanciata, dopo oltre un’ora di ritardo.

Charles Leclerc è riuscito a mantenere la prima posizione conquistata ieri in qualifica nelle sue strade di casa, ma un errore del team ha condizionato la sua gara.

Al 17° giro Perez è rientrato ai box per montare le intermedie, rientrando in quinta posizine. La Ferrari non ha risposto con Sainz che non ha voluto rispettare la richiesta della squadra di coprire Perez. Al 22° giro la Ferrari ha effettuato un pit-stop con entrambi i piloti, passati alle dure. Sainz è diventato così leader della gara, con Leclerc furioso poichè, dopo essere stato chiamato per entrare ai box, solo quando aveva ormai preso la strada per effettuare la sosta gli è stato comunicato di restare fuori. Anche la Red Bull ha effettuato un doppio pit stop, riuscendo a prendere posizione sulla Ferrari con Perez davanti a Sainz e Versatppen davanti a Leclerc. Entrambi i piloti della Red Bull, però, non hanno rispettato la linea della pit-lane in uscita all’accelerazione, ma non è stata avviata alcuna investigazione da parte della direzione gara.

Al 27° giro della gara Mick Schumacher ha costretto alla bandiera rossa a causa di uno spaventoso incidente. La gara è stata interrotta per qualche minuto e, successivamente, si è dovuti optare per far proseguire il resto della gara ‘a tempo’.

Nonostante gli ultimi giri vicinissimi, non è stato registrato alcun sorpasso nella battaglia per il podio e, dunque, Sergio Perez è andato a conquistare una fantastica vittoria a Monte-Carlo. Il messicano si lascia alle spalle Sainz e Verstappen. Leclerc deve accontentarsi del quarto posto, ma in casa Ferrari ci sarà molto da discutere.

Quinto posto per Russell, seguito da Norris e Alonso. Ottavo invece Hamilton, che si lascia alle spalle Ocon e Bottas.

Le parole dei top-3

Perez: “dopo la gara di casa credo che non ci sia un altro weekend speciale dove vincere se non qui. Riuscire a vincere qui in questo modo credo sia incredibile. E’ stata dura, non è stato semplice tenere dietro Carlos.

Sainz: “abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, abbiamo preso la giusta decisione di proseguire fino a montare le slick. Il giro dietro ad una macchina doppiata mi ha rovinato la gara oggi, ma è così. Già a metà gara nel primo stint ho capito che iniziava ad esserci un linea asciutta, penso che la mia fosse la scelta giusta, siamo stati in testa alla gara, a nel giro d’uscita ho dovuto fare 12 curve dietro una mcchina doppiata. So che questo sport va così“.

Verstappen: “ho fatto il meglio che potevo dopo ieri, abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto con la strategia, per essere riusciti a superare le Ferrari. E’ stata una gara frenetica, io ho aumentato il mio vantaggio in qualifica e questo rende il mio bicchiere mezzo pieno. Sono contento per Checo“.