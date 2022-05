Sergio Perez ha convinto la Red Bull: rinnovato il contratto

SportFair

Sergio Perez, che domenica ha vinto il Gp di Monte-Carlo di Formula 1, ha convinto la Red Bull, che ha rinnovato il suo contratto per altri due anni. Il pilota messicano resterà quindi col suo team attuale per altre due stagioni.

La nota del team

Fresco della sua prima vittoria nel Gran Premio di Monaco, Oracle Red Bull Racing è lieto di annunciare che Sergio Perez ha impegnato il suo futuro nel Team con un’estensione di due anni del suo contratto esistente. Dopo essere entrato a far parte del Team alla fine del 2020, Checo ha vissuto la sua stagione di maggior successo in Formula 1 con 190 punti e il quarto posto assoluto nel Campionato Piloti 2021, una stagione che includeva la vittoria al Gran Premio dell’Azerbaigian e altri quattro podi.

Commentando l’annuncio di oggi, Christian Horner, Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: “da quando è entrato a far parte di Oracle Red Bull Racing, Checo ha svolto un lavoro fantastico. Più e più volte ha dimostrato di essere non solo un magnifico giocatore di squadra, ma man mano che il suo livello di comfort è cresciuto, è diventato una vera forza da non sottovalutare all’estremità della griglia. Quest’anno ha fatto un altro passo avanti e il distacco dal campione del mondo Max si è notevolmente ridotto, come dimostrato dalla sua superba pole position a Jeddah all’inizio di quest’anno e dalla sua splendida vittoria a Monaco proprio lo scorso fine settimana. Per noi, mantenere il suo ritmo, la sua abilità nella corsa e la sua esperienza è stato un gioco da ragazzi e siamo lieti che Checo continuerà a correre per la squadra fino al 2024. In collaborazione con Max crediamo di avere una coppia di piloti che può portarci il massimo premi in F1”.

Checo ha aggiunto: “Per me questa è stata una settimana incredibile, vincere il Gran Premio di Monaco è un sogno per qualsiasi pilota e poi seguirlo con l’annuncio che continuerò con il Team fino al 2024 mi rende estremamente felice. Sono così orgoglioso di essere un membro di questo Team e mi sento completamente a casa qui ora. Stiamo lavorando molto bene insieme e il mio rapporto con Max, dentro e fuori dalla pista, ci sta sicuramente aiutando a spingerci ancora di più in avanti. Abbiamo creato un enorme slancio come squadra e questa stagione lo sta dimostrando, sono entusiasta di vedere dove questo può portarci tutti in futuro”.