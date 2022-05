Scintille tra Kyrgios e Tomic, i due australiani non se le mandano a dire: “ricordati di quando ti ho pagato il volo per tornare a casa”

SportFair

Nick Kyrgios e Bernard Tomic sono due personalità… particolari! I due tennisti australiani hanno spesso fatto discutere per i loro atteggiamenti e adesso si sono resi protagonisti dell’ennesima lite, avvenuta tramite social, che sta facendo tanto discutere.

Tomic ha commentato nelle sue Storie Instagram alcuni articoli che raccontavano la reazione del suo connazionale ad alcuni commenti ricevuti sui social. “Migliore di me? In che modo? La mia carriera è migliore della sua. Ho guadagnato più soldi, ottenuto più vittorie. È arrivato il momento che Bernard si calmi. Non sta nemmeno più giocando. Io giocherò ancora per qualche anno“.

“L’unica spiegazione è che io sono il suo idolo, è stato sempre nella mia ombra crescendo. E’ per questo che ogni volta che qualcuno mi nomina lui gli dà fastidio. Sa che non può riscrivere la storia, i miei record, quando a 16, 17, 18 e 19 anni sono stato il più giovane ad arrivare ai quarti di finale in uno Slam, a wimbledon, il più grande torneo al mondo. Il più giovane a vincere una partita gli Australian Open a 16 anni, il più giovane giocatore in Davis Cup nella storia dell’Australia. Vorrebbe zittirmi se potesse, ma sa che non può, sa che il mio stile domina il suo e sa che perderebbe“, ha ribattuto Tomic.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Kyrgios: “andiamo, Tomic. Non dimenticarti di quando ti ho pagato il volo da Shanghai perché non avevi soldi. Sei l’atleta più odiato in Australia. Hai ragione: nessuno può superarti in questo” .