Sbaglia un tiro, allenatore prende a schiaffi l’atleta: episodio gravissimo nel basket, attivata la Procura Federale | VIDEO

Un gravissimo fatto si è verificato nel mondo del basket. L’episodio si è registrato a Rieti durante la finale per il 3 e 4 posto di basket femminile di serie B. L’allenatore della Basket Roma ha prima rimproverato l’atleta e poi scagliato un ceffone alle 17enne con l’accusa di aver sbagliato una giocata.

“La violenza è esecrabile e non appartiene al nostro sport e alla nostra cultura –ha affermato il presidente FIP Giovanni Petrucci non appena informato su quanto accaduto a Rieti durante una gara per accedere ai campionati nazionali- Condanniamo senza esitazione quanto accaduto: schiaffeggiare una propria atleta non è mai giustificabile e non appartiene allo sport, alla pallacanestro e al mio modo di concepirlo. Questo gesto squalifica chi l’ha compiuto, sia come persona, sia come allenatore. Il rispetto deve essere al primo posto nei valori di chi fa sport, in particolare nei rapporti tra allenatori e giocatori, perché educare significa comprendere. Ho doverosamente attivato la Procura Federale.”