Sassuolo-Milan sold out: biglietti comprati e rivenduti a 3000 euro

Il Milan è pronto a scrivere la storia. Si avvicina l’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli avrà bisogno di almeno un punto contro il Sassuolo per vincere lo scudetto. E’ attesa per lo scontro a distanza con l’Inter, la squadra di Simone Inzaghi dovrà vincere necessariamente contro la Sampdoria e sperare in un passo falso dei rossoneri.

Sassuolo-Milan si disputerà al Mapei di Reggio Emilia ed è atteso il pubblico della grandi occasioni. La vendita dei biglietti è stata contrassegnata dall’invasione dei tifosi rossoneri, i tagliandi della partita sono stati polverizzati nel giro di pochi minuti. Non sono mancate le polemiche, alcuni fortunati che sono riusciti ad acquistare il biglietto hanno pensato bene di rivenderlo a 3000 euro, approfittando della passione dei tifosi disposti a qualsiasi cosa per assistere dal vivo alla possibile impresa del Milan.