Sainz e Verstappen, errore fotocopia! Il pilota della Red Bull finisce nella ghiaia | VIDEO

Il Gp di Spagna di Formula 1 sta regalando spettacolo ed emozioni. Negli 11 giri finora disputati, dei 66 complessivi, non sono di certo mancati colpi di scena.

Sainz e Hamilton non hanno effettuato una buona partenza, ma sono stati gli errori dello spagnolo della Ferrari prima e dell’olandese della Red Bull dopo, a lasciare tutti senza parole.

Carlos Sainz è finito fuori pista, in curva 4, quando si trovava in sesta posizione: lo spagnolo è riuscito a tornare in pista per proseguire la sua gara, ma ha perso diverse posizioni ed è attualmente 12°.

Poco dopo, sempre in curva 4, è stato Max Verstappen a finire sulla ghiaia: l’olandese della Red Bull, così come Sainz, è riuscito a tornare in pista, perdendo solo due posizioni.