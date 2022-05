‘Rulli’ compressori, ma il portiere condanna il Villarreal: il Liverpool ringrazia e vola in finale di Champions League

SportFair

Partita commovente del Villarreal, ma tre errori del portiere Rulli condannano il club spagnolo all’eliminazione in semifinale di Champions League. Grande fatica per il Liverpool che non è riuscito a controllare con tranquillità il risultato dell’andato (2-0), i Reds si sono svegliati nel secondo tempo e hanno riacciuffato il risultato per la qualificazione in finale. Match dai due volti per gli inglesi, malissimo nel primo tempo poi la grande reazione.

I padroni di casa si schierano con Boulaye Dia e Moreno, gli ospiti rispondono con Salah, Mane e Diogo Jota. Partenza incredibile del Villarreal che passa in vantaggio dopo appena tre minuti con Boulaye Dia. Il Liverpool non c’è in campo e non riesce a farsi vedere nella metà campo avversaria. Gli spagnoli giocano con un’intensità pazzesca e al 41′ trovano il gol del raddoppio con un colpo di testa di Coquelin.

Klopp si conferma un allenatore eccezionale e si gioca la carta Luis Diaz, sarà la mossa decisiva per la qualificazione. Al 62′ il Liverpool accorcia le distanza con Fabinho, al 67′ il pareggio proprio di Luis Diaz. Evidenti gli errori del portiere Rulli. L’estremo difensore conferma la giornata horror e con un’uscita folle regala il gol del definitivo 2-3. Espulso Capoue. Il Livepool in finale, il Villarreal eliminato ma a testa alta.