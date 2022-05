Roma, l’ultima mossa di Totti per convincere Dybala: “pronto a lasciargli la maglia numero 10”

SportFair

Francesco Totti è pronto a tutto per convincere Paulo Dybala ad indossare la maglia della Roma. Una premessa: l’argentino è molto vicino ad indossare la maglia dell’Inter. E’ finita la storia d’amore tra l’argentino e la Juventus, la decisione del club bianconero è stata quella di non rinnovare il contratto alla Joya. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, le ultime stagioni sono state però condizionate dai problemi fisici.

Dybala è il pezzo pregiato del calciomercato, continuano i contatti con l’Inter e l’accordo è molto vicino. Si è registrato l’inserimento della Roma, il nome dell’ex Palermo è stato sponsorizzato da Francesco Totti. Questa sera l’ex capitano giallorosso e l’ex Juventus si sono ritrovati per l’Integration Heroes Match, partita il cui ricavato verrà devoluto alla Samuel Eto’o Foundation e alla Slums Dunk ODV.

Totti infiamma i tifosi della Roma. “Darò qualche consiglio a Dybala su Roma. Se dipendesse da me gli darei la maglia numero dieci molto volentieri, ma naturalmente non sono io a decidere. E a proposito di Mourinho, a lui do sempre un dieci sia come uomo sia come allenatore. La finale di Conference League? Tutte possono vincere, vinca la squadra migliore e naturalmente io spero sia la Roma”.