Roma…ntica, l’Italia è di nuovo sul tetto d’Europa: Tirana è giallorossa, Mourinho vince anche la Conference League!

Una serata Roma…ntica. E’ apoteosi della squadra di Mourinho che è riuscita a vincere la Conference League, la finale di Tirana contro il Feyenoord si è conclusa a favore del club italiano. L’avventura di Mourinho sulla panchina giallorossa è iniziata con il botto, lo Special One si è confermato uno specialista a livello europeo ed è riuscito a riportare la Roma ad altissimi livelli. Nel complesso è stata una stagione altalenante, ma l’impresa più importante dell’ex Inter è stata quella di aver riportato grande entusiasmo nell’ambiente. I risultati sportivi non sono comunque da sottovalutare: la squadra si è qualificata per la prossima Europa League ed è stato alzato un trofeo, la Conference.

La partita di Tirana è stata dai due volti: nel primo tempo molto meglio la Roma che ha messo in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, nella ripresa si è registrata la reazione del Feyenoord. Pubblico delle grandissime occasioni e coreografie mozzafiato. Il club giallorosso in campo con Pellegrini, Abraham e Zaniolo, gli olandesi rispondono con il capocannoniere Dessers. La prima vera occasione si registra al 32′ grazie ad un tocco delizioso di Zaniolo, è vantaggio giallorosso. Nel secondo tempo si registra il forcing del Feyenoord e la Roma traballa: due grandissime occasioni soprattutto con Trauner, il palo e Rui Patricio salvano il risultato. Prestazione super dell’estremo difensore giallorosso che è stato protagonista di ottime parate.

La Roma risponde con Veretout, ma la squadra di Mourinho gioca principalmente nella propria metà campo. Il Feyenoord ci prova ma non riesce a ristabilire la parità. Finisce 1-0, la Conference League è della Roma!